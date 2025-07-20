تفاكر.. عصر الصورة وموت المعنى (فيديو)

تناولت حلقة “تفاكر” التي يقدمها الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني أثر تسارع التحولات وهيمنة الصورة والتقنية على الذاكرة الجمعية.

رأى الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، أننا نعيش في زمن “تتسارع فيه التحولات بلا خريطة وتستولي فيه التقنية والصورة على الذاكرة الجمعية، حتى ينهار المعنى وتضيع البوصلة بين ضجيج السرعة وسطوة المشهد”.

ويتساءل المرابط في الحلقة الجديدة من برنامج “تفاكر”: “ماذا لو لم تكن الأزمة في ما يحدث، بل في عجزنا عن فهم ما يحدث فعلاً؟” كما طرح: “هل يمكن أن نفكر ببطء في عالم يسرف في التعجل؟ وهل نستطيع استعادة الحضور في زمن النسيان وتآكل الوعي؟”.

ويؤكد المرابط أن برنامج “تفاكر” لا يبحث عن أجوبة جاهزة، بل هو “مقاومة بالأسئلة كي لا نغيب في طوفان الصورة وانهيار المعنى”.