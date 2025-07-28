تفاكر.. سلاح الصورة في زمن الحرب (فيديو)

في عالمٍ تُفرط فيه الصورة حتى تختنق، يغدو التذكّر فعلاً مقاوِمًا.

لماذا لم نعد نشعر بشيء أمام صور الموت؟

كيف تحوّلت الذاكرة إلى أرشيف مثقوب، تجرّه الشاشة بدل أن تُضيئه التجربة؟

في هذه الحلقة من تفاكر، نفتح جرح الوعي:

أليست الصورة، التي كانت مرآةً للمعنى، قد صارت قناعًا للنسيان؟

دعوة للتفاكر في زمنٍ صارت فيه المأساة محتوى، والألم فرجة، والإنسان متفرّجًا على ذاته وهو يغيب.

دعوة للتفاكر، لأن المعركة اليوم تُخاض أيضًا في ساحة الصورة.