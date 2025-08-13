تفاكر.. زمن ما بعد الحقيقة (فيديو)

طرح الدكتور مصطفى المرابط تساؤلات في برنامج “تفاكر” حول مصير الحقيقة في عصر الأكاذيب وصناعة المأساة البصرية، متسائلا: من يقرر ما نرى وكيف نحفظ الحقيقة من أن تتحول إلى سلعة فاقدة للروح؟

ناقش الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في الحلقة الجديدة من برنامج “تفاكر” “أزمة الحقيقة في زمن ما بعد الحقيقة”، وقال إنه “لم تعد الأكاذيب تكتفي بمحاربة الحقيقة، بل صارت تحاكيها حتى تفرغها من روحها”.

وأشار إلى أن الحروب اليوم تدار بالكاميرا كما تدار بالمدفع، وأن المأساة تُستهلك كلقطة عابرة وتتحوّل إلى محتوى عابر.

وقال إن “الحقيقة لم تختفِ… بل غُرِقَت في طوفان رواياتٍ لا تكلف نفسها الصدق”.

وتساءل الدكتور المرابط: “من يقرر اليوم ما نراه؟ وكيف نحمي الحقيقة من أن تتحول إلى سلعة بصرية؟”.

وأضاف أن فعل “التفاكر” اليوم بات ضرورة للمقاومة وعدم الاكتفاء بالمشاهدة.