تفاكر.. لماذا صمت الشارع العربي بينما انفجرت العواصم الغربية غضبا؟

في زمن تتدفق فيه صور غزة بلا توقف، يطرح “تفاكر” السؤال المؤلم: لماذا صمت الشارع العربي بينما انفجرت العواصم الغربية غضبا؟

هناك باغتت الصورة الضمير فزلزلت الجامعات والشوارع، وهنا ابتلعها الاستبداد والتكرار حتى تحولت إلى “فرجة” باهتة. أهي أزمة الصورة أم أزمة الضمير؟ الحلقة تتأمل هذا الشرخ الوجودي: كيف تحيي الصورة وعيا هناك وتخمده هنا؟ وكيف يصبح الصمت العربي مرآة لانكسار أعمق؛ انكسار الإرادة قبل انكسار الحجر.

