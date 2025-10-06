رئيس لجنة العرب الأمريكيين: حماس موافقة على تسليم سلاحها الثقيل

قال رئيس لجنة العرب الأمريكيين بشارة بحبح، لابد من وجود إيضاحات وتعديلات وضمانات وجداول زمنية في خطة ترامب لإنهاء الحرب، وإن حماس موافقة على تسليم سلاحها الثقيل لجهة عربية بشراكة فلسطينية.

وأضاف بحبح أن إسرائيل قامت بحذف وتغيير عدد من بنود الخطة التي عرضها ترامب على قادة الدول العربية والإسلامية، مؤكدا أن الهجوم على قطر كان خطأ استراتيجي ومجنون ما كان ينبغي أن يحدث لدورها كدولة وسيطة تسعى للحل.