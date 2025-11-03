رؤية الرئيس الكولومبي للقضية الفلسطينية والحرب على غزة

برزت كولومبيا ضمن الدول القليلة التي اختارت أن تقف في صف العدالة والإنسانية، ولم يتردد رئيسها غوستافو بيترو في إعلان موقفه الواضح من الحرب على غزة.

موقف إنساني شجاع نابع من اقتناع بأن الصمت أمام المجازر جريمة، وأن التضامن مع المظلوم واجب أخلاقي قبل أن يكون سياسيا.

حوار مع الرئيس الكولومبي حول رؤيته للقضية الفلسطينية وموقفه من الحرب على قطاع غزة، ودعوته للعالم إلى نصرة الحق والإنسان.