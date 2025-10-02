مدة الفيديو 20 دقيقة 24 ثانية 20:24
العفو الدولية تتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي

اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب انتهاك جسيم للقانون الدولي عقب اعتراض قواتها البحرية أسطول الصمود العالمي واحتجاز العشرات من أفراد طواقمه.

Published On 2/10/2025

المصدر: الجزيرة مباشر