تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
تسجيل
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
عاجل
سياسة
فلسطين
اقتصاد
رياضة
مقالات
فيديو
مع الحكيم
المزيد
اعرض المزيد
تحقق
تقارير
منوعات
بروفايل
صوت الناس
مدونات
سفر
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
تسجيل
play video
play video
مدة الفيديو 20 دقيقة 24 ثانية
play-arrow
20:24
المسائية
العفو الدولية تتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي
اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب انتهاك جسيم للقانون الدولي عقب اعتراض قواتها البحرية أسطول الصمود العالمي واحتجاز العشرات من أفراد طواقمه.
مبارك معتصم
Published On 2/10/2025
2/10/2025
انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي
share2
شارِكْ
facebook
twitter
whatsapp
copylink
حفظ
المصدر: الجزيرة مباشر