العدل الدولية: على إسرائيل أن تضمن الحاجات الأساسية لسكان غزة

قالت محكمة العدل الدولية إن فلسطينيي قطاع غزة لم يتلقوا إمدادات كافية من المساعدات، وقضت المحكمة بإلزام إسرائيل بالسماح وتسهيل وصول المساعدات إلى القطاع ووقف استخدام التجويع سلاحا للحرب.

وقالت المحكمة إنه، إنه لا توجد أي أدلة على انتهاك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مبدأ الحياد أو ممارستها التمييز في توزيع المساعدات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ادعت إسرائيل ذلك مرارا.

المصدر: الجزيرة مباشر