مدة الفيديو 11 دقيقة 09 ثانية 11:09
المسائية

بن غفير يهدد بإعدام أسرى فلسطينيين داخل السجون

هدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أسرى فلسطينيين داخل أحد السجون مطالبا بإعدامهم.

مبارك معتصم

Published On 23/10/2025

المصدر: الجزيرة مباشر