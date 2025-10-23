تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
تسجيل
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
عاجل
سياسة
فلسطين
اقتصاد
رياضة
مقالات
فيديو
مع الحكيم
المزيد
اعرض المزيد
تحقق
تقارير
منوعات
بروفايل
صوت الناس
مدونات
سفر
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
تسجيل
play video
play video
مدة الفيديو 11 دقيقة 09 ثانية
play-arrow
11:09
المسائية
بن غفير يهدد بإعدام أسرى فلسطينيين داخل السجون
هدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أسرى فلسطينيين داخل أحد السجون مطالبا بإعدامهم.
مبارك معتصم
Published On 23/10/2025
23/10/2025
انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي
share2
شارِكْ
facebook
twitter
whatsapp
copylink
حفظ
المصدر: الجزيرة مباشر