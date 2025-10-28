القوة المشتركة تتهم الدعم السريع بقتل ألفي مدني في الفاشر

اتهمت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني قوات الدعم السريع بارتكاب مجزرة راح ضحيتها أكثر من 2000 مدني خلال يومين فقط في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

ولم تكتف القوة المشتركة بالاتهام، بل حمَّلت ما سمّتها الميليشيا ومن يساندها من دول وتحالفات المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الانتهاكات، ودعت المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، والمطالبة بمحاسبة قادتها أمام العدالة الدولية.