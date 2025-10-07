المسائية الجنائية الدولية تدين كوشيب بجرائم حرب وإبادة في دارفور

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكما بإدانة علي محمد عبد الرحمن كوشيب، القائد الميداني لقوات الجنجويد التي قاتلت إلى جانب الجيش السوداني في إقليم دارفور إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير.

وجاءت الإدانة بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ارتكبت في الإقليم الواقع غربي السودان، وكانت المحكمة قد وجهت إلى كوشيب 31 تهمة تتصل بجرائم قتل واغتصاب وتهجير قسري ارتكبت بين أغسطس/آب 2003 وأبريل/نيسان 2004.

المصدر: الجزيرة مباشر