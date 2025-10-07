المسائية ما أوجه الشبه بين 6 أكتوبر 73 و7 أكتوبر 2023؟

ما أن تتجرع إسرائيل مرارة ذكرى 6 أكتوبر عام 1973، حتى تباغتها في اليوم التالي صدمة 7 أكتوبر عام 2023، وجمع كثير من المحللين العسكريين أوجها عدة من الشبه بين 6 أكتوبر و7 أكتوبر.

وفي ذكرى حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر وإسرائيل خاضتا حروبا ونزاعات عسكرية ضارية، دفع فيها الطرفان أثمانا فادحة من الدم والدمار، مضيفا أن ملحمة أكتوبر علمت الأجيال أن النصر لا يمنح بل ينتزع.

المصدر: الجزيرة مباشر