أهالي غزة.. آمال بوقف الحرب ومخاوف من تعنت الاحتلال

بمزيج من الصمود والألم قضى أهالي غزة اليوم الأول من السنة الثالثة لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع، وسط آمال متزايدة بوقف الحرب والتوصل لوقف إطلاق النار، ومخاوف من تعنت الاحتلال.

ودعت منظمة العفو الدولية الدول للتوقف عن تجاهل التزاماتها القانونية والضغط على إسرائيل لإنهاء إبادتها الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وقالت المنظمة في بيانها بذكرى مرور عامين على الحرب إنه بغياب وقف فوري ومستدام لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف ستستمر معاناة المدنيين لأجل غير مسمى.

المصدر: الجزيرة مباشر