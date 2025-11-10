مدة الفيديو 01 ساعة 08 دقيقة 56 ثانية 01:08:56
المسائية

الجيش يستهدف مواقع للدعم السريع في نيالا غربي السودان

نفذ الجيش السوداني هجوما بالطائرات المسيّرة على بعض مواقع قوات الدعم السريع في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

مبارك معتصم

Published On 10/11/2025

حفظ

المصدر: الجزيرة مباشر