الجيش يستهدف مواقع للدعم السريع في نيالا غربي السودان
نفذ الجيش السوداني هجوما بالطائرات المسيّرة على بعض مواقع قوات الدعم السريع في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.
مبارك معتصم
Published On 10/11/2025
10/11/2025
المصدر: الجزيرة مباشر