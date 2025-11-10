المسائية الجيش يستهدف مواقع للدعم السريع في نيالا غربي السودان

نفذ الجيش السوداني هجوما بالطائرات المسيّرة على بعض مواقع قوات الدعم السريع في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة مباشر