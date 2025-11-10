مدة الفيديو 22 دقيقة 22 ثانية 22:22
الشرع يلتقي ترامب في واشنطن

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباحثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس سوري منذ عقود طويلة.

مبارك معتصم

10/11/2025
11/11/2025

المصدر: الجزيرة مباشر