تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
تسجيل
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
عاجل
سياسة
فلسطين
اقتصاد
رياضة
مقالات
فيديو
مع الحكيم
المزيد
اعرض المزيد
تحقق
تقارير
منوعات
بروفايل
صوت الناس
مدونات
سفر
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
تسجيل
play video
play video
مدة الفيديو 22 دقيقة 22 ثانية
play-arrow
22:22
المسائية
الشرع يلتقي ترامب في واشنطن
أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباحثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس سوري منذ عقود طويلة.
مبارك معتصم
Published On 10/11/2025
10/11/2025
|
آخر تحديث: 11/11/2025 12:14 AM (توقيت مكة)
آخر تحديث: 11/11/2025 12:14 AM (توقيت مكة)
انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي
share2
شارِكْ
facebook
twitter
whatsapp
copylink
حفظ
المصدر: الجزيرة مباشر