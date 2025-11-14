تخطي الروابط
play video
play video
مدة الفيديو 01 ساعة 25 دقيقة 46 ثانية
play-arrow
01:25:46
المسائية
المقاومة تعلن تسليم جثة أسير إسرائيلي عثر عليها جنوب غزة
قالت كتائب القسام إنها ستقوم مع سرايا القدس بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي عثر عليها في جنوبي القطاع.
مبارك معتصم
Published On 14/11/2025
14/11/2025
المصدر: الجزيرة مباشر