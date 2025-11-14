المسائية المقاومة تعلن تسليم جثة أسير إسرائيلي عثر عليها جنوب غزة

قالت كتائب القسام إنها ستقوم مع سرايا القدس بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي عثر عليها في جنوبي القطاع.

المصدر: الجزيرة مباشر