قمة كينشاسا توصي بتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية

قال وكيل وزارة الخارجية السودانية معاوية عثمان، إن البيان الختامي لقمة رؤساء دول البحيرات العظمى التي عقدت في العاصمة الكونغولية كينشاسا، أوصى بتصنيف قوات الدعم السريع “منظمة إرهابية”.

وأوضح وكيل الخارجية في تصريح صحفي أن القمة وجهت السكرتارية التنفيذية لحشد الجهود داخل مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي من أجل إدانة ما وصفها بالفظائع المروعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق المدنيين.

المصدر: الجزيرة مباشر