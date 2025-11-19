تخطي الروابط
المسائية
ترامب يستقبل ولي العهد السعودي في البيت الأبيض
استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض، وتناول اللقاء التعاون بين البلدين وقضايا منطقة الشرق الأوسط.
مبارك معتصم
Published On 19/11/2025
19/11/2025
المصدر: الجزيرة مباشر