البرهان: الحلول المقدَّمة حاليا دعوة صريحة لتقسيم السودان

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان رفضه الورقة التي قدَّمتها الآلية الرباعية عبر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، ووصفها بأنها أسوأ ما قُدم.

واتهم البرهان الوثيقة بمحاولة إلغاء وجود القوات المسلحة وحل الأجهزة الأمنية، بينما تبقي على ما وصفها بالميليشيا المتمردة في مناطق سيطرتها، مضيفا أن المضي في مثل هذه المقترحات يجعل الوساطة غير محايدة.