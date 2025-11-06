تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
تسجيل
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
عاجل
سياسة
فلسطين
اقتصاد
رياضة
مقالات
فيديو
مع الحكيم
المزيد
اعرض المزيد
تحقق
تقارير
منوعات
بروفايل
صوت الناس
مدونات
سفر
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
تسجيل
play video
play video
مدة الفيديو 39 دقيقة 04 ثانية
play-arrow
39:04
المسائية
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على بلدات عدة جنوبي لبنان
تجددت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان مستهدفة بلدات كفردونين وطير دبا والطيبة وعيتا الجبل.
مبارك معتصم
Published On 6/11/2025
6/11/2025
|
آخر تحديث: 11:45 PM (توقيت مكة)
آخر تحديث: 11:45 PM (توقيت مكة)
انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي
share2
شارِكْ
facebook
twitter
whatsapp
copylink
حفظ
المصدر: الجزيرة مباشر