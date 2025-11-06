مدة الفيديو 39 دقيقة 04 ثانية 39:04
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على بلدات عدة جنوبي لبنان

تجددت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان مستهدفة بلدات كفردونين وطير دبا والطيبة وعيتا الجبل.

مبارك معتصم

Published On 6/11/2025
آخر تحديث: 11:45 PM (توقيت مكة)

المصدر: الجزيرة مباشر