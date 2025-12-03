المسائية مصر تنفي مزاعم إسرائيل بشأن خروج الفلسطينيين إليها عبر معبر رفح

قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، إن إسرائيل ستفتح معبر رفح في الأيام المقبلة في اتجاه واحد فقط وهو للسماح للفلسطينيين بالخروج من قطاع غزة إلى مصر.

اقرأ المزيد

وردا على تل أبيب نفت مصر اليوم وجود أي اتفاق مع إسرائيل لفتح المعبر باتجاه واحد لخروج سكان قطاع غزة، وذلك وفق ما أعلنته الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية.

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة مباشر