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مدة الفيديو 21 دقيقة 35 ثانية
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21:35
المسائية
سفير جنوب أفريقيا يحظى باستقبال حافل في بلاده
حظي سفير جنوب أفريقيا إبراهيم رسول، الذي تم طرده مؤخرا من الولايات المتحدة، باستقبال حافل في مطار كيب تاون الدولي للترحيب به وتأييدا لموقفه من سياسة الولايات المتحدة.
26/3/2025
المصدر : الجزبرة مباشر