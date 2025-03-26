المسائية سفير جنوب أفريقيا يحظى باستقبال حافل في بلاده

حظي سفير جنوب أفريقيا إبراهيم رسول، الذي تم طرده مؤخرا من الولايات المتحدة، باستقبال حافل في مطار كيب تاون الدولي للترحيب به وتأييدا لموقفه من سياسة الولايات المتحدة.

المصدر : الجزبرة مباشر