المسائية ترامب يهدد إيران بالقصف والرسوم الجمركية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بقصف “لا مثيل له” وفرض رسوم جمركية عليها إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.

المصدر : الجزبرة مباشر