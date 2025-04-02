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مدة الفيديو 07 دقيقة 08 ثانية
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07:08
المسائية
الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف الصحفيين في قطاع غزة
شيع أهالي خان يونس جثمان الشهيد الصحفي محمد صالح البردويل وزوجتهَ وأطفاله الثلاثة بعد استشهادهم بغارة إسرائيلية على منزله بمنطقة حي الأمل جنوبي قطاع غزة.
2/4/2025
المصدر : الجزبرة مباشر