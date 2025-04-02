المسائية حزب الله اللبناني ينعى القيادي حسن علي بدير

نعى حزب الله اثنين من كوادره استشهدا في غارة إسرائيلية بينهم القيادي حسن علي بدير، الذي أعلنت تل أبيب اغتياله بغارة على الضاحية الجنوبية في بيروت.

المصدر : الجزبرة مباشر