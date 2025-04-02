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مدة الفيديو 27 دقيقة 33 ثانية
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27:33
المسائية
حزب الله اللبناني ينعى القيادي حسن علي بدير
نعى حزب الله اثنين من كوادره استشهدا في غارة إسرائيلية بينهم القيادي حسن علي بدير، الذي أعلنت تل أبيب اغتياله بغارة على الضاحية الجنوبية في بيروت.
2/4/2025
المصدر : الجزبرة مباشر