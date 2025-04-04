المسائية إدانات عربية للغارات الإسرائيلية على سوريا

أدانت كل من قطر ومصر والأردن والعراق والسعودية وحركة ِحماس، الغارات الإسرائيلية الجديدة على سوريا، ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على تل أبيب لوقف عدوانها على السيادة السورية.

المصدر : الجزبرة مباشر