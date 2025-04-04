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مدة الفيديو 33 دقيقة 22 ثانية
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33:22
المسائية
إدانات عربية للغارات الإسرائيلية على سوريا
أدانت كل من قطر ومصر والأردن والعراق والسعودية وحركة ِحماس، الغارات الإسرائيلية الجديدة على سوريا، ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على تل أبيب لوقف عدوانها على السيادة السورية.
4/4/2025
المصدر : الجزبرة مباشر