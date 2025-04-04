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المسائية

ترامب يفرض رسوما جمركية على معظم دول العالم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مضادة على معظم دول العالم، وتراوحت نسبة هذه الرسوم بين 10% و49%، وسمى ترامب يوم 2 أبريل بيوم التحرير.
4/4/2025
المصدر : الجزبرة مباشر