المسائية ترامب يفرض رسوما جمركية على معظم دول العالم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مضادة على معظم دول العالم، وتراوحت نسبة هذه الرسوم بين 10% و49%، وسمى ترامب يوم 2 أبريل بيوم التحرير.

المصدر : الجزبرة مباشر