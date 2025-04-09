المسائية سجال بين الشيخين محمد الصغير وعبد المنعم الشحات بعد فتوى ياسر برهامي

أثارت فتوى من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشأن “وجوب الجهاد بالسلاح ضد الاحتلال في فلسطين“، الجدل في الأوساط العربية والمصرية خاصة، مع رفض دار الإفتاء في مصر ما سمتها “مغامرات غير محسوبة”.

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أثارت فتوى من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشأن “وجوب الجهاد بالسلاح ضد الاحتلال في فلسطين“، الجدل في الأوساط العربية والمصرية خاصة، مع رفض دار الإفتاء في مصر ما سمتها “مغامرات غير محسوبة”، ورد رئيس الدعوة السلفية في مصر الدكتور ياسر برهامي على الفتوى. الجزيرة مباشر وضعت هذا الجدل أمام الدكتور محمد الصغير عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمهندس عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية والدكتور محمد سليم العوا المفكر والفقيه القانوني.

المصدر : الجزبرة مباشر