المسائية قافلة الصمود الإنسانية لغزة تصل إلى مدينة مصراتة الليبية

وصلت قافلة الصمود لكسر الحصار عن غزة إلى مدينة مصراتة الليبية، وناشدت السلطات المصرية تسهيل مرورها إلى مدينة رفح المتاخمة لقطاع غزة، وتحظى القافلة باستقبالات كبيرة في مدخل مصراتة.

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وفي الوقت نفسه أوقفت السلطات المصرية 200 من الناشطين الأجانب في مطار القاهرة وفنادق في العاصمة قبيل انطلاق المسيرة العالمية إلى غزة، ويحمل النشطاء جنسيات منها الأمريكية والأسترالية، والهولندية، والمغربية، والجزائرية.

المصدر: الجزيرة مباشر