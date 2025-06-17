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المسائية

سليم العوا: إيران جزء من المعسكر المعادي لإسرائيل

رأى محمد سليم العوا المفكر والفقيه القانوني، أن إيران جزء من المعسكر المعادي لإسرائيل، ويؤكد أن دعم إيران لقوى المقاومة لا يمكن إنكاره.
17/6/2025
المصدر: الجزيرة مباشر