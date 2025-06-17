المسائية سليم العوا: إيران جزء من المعسكر المعادي لإسرائيل

رأى محمد سليم العوا المفكر والفقيه القانوني، أن إيران جزء من المعسكر المعادي لإسرائيل، ويؤكد أن دعم إيران لقوى المقاومة لا يمكن إنكاره.

المصدر: الجزيرة مباشر