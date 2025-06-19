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المسائية

ترامب يؤكد أن إيران تريد إبرام صفقة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أعطى إيران شهرين لإبرام اتفاق ولكنها لم تفعل ذلك، مؤكدا أنه يريد استسلاما غير مشروط.
19/6/2025
المصدر: الجزيرة مباشر