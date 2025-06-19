المسائية ترامب يؤكد أن إيران تريد إبرام صفقة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أعطى إيران شهرين لإبرام اتفاق ولكنها لم تفعل ذلك، مؤكدا أنه يريد استسلاما غير مشروط.

المصدر: الجزيرة مباشر