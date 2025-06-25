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مدة الفيديو 16 دقيقة 37 ثانية
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16:37
المسائية
شهداء وجرحى جراء استهداف مراكز المساعدات في غزة
استشهد 24 فلسطينيا على الأقل، وأصيب العشرات بجروح متفاوتة صباح اليوم، بسلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في مدينة غزة، وتجمعات لمواطنين كانوا ينتظرون المساعدات.
25/6/2025
المصدر: الجزيرة مباشر