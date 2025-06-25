المسائية شهداء وجرحى جراء استهداف مراكز المساعدات في غزة

استشهد 24 فلسطينيا على الأقل، وأصيب العشرات بجروح متفاوتة صباح اليوم، بسلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في مدينة غزة، وتجمعات لمواطنين كانوا ينتظرون المساعدات.

المصدر: الجزيرة مباشر