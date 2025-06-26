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مدة الفيديو 31 دقيقة 19 ثانية
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31:19
المسائية
السودانيين يترقبون حكومة “الأمل” المدنية المرتقبة
أعرب مجلس السيادة الانتقالي، عن أمله في أن يسهم تشكيل حكومة الأمل المدنية المرتقبة برئاسة رئيس الوزراء، كامل إدريس، في استتباب الأمن والسلام في كافة ربوع السودان.
26/6/2025
المصدر: الجزيرة مباشر