المسائية السودانيين يترقبون حكومة “الأمل” المدنية المرتقبة

أعرب مجلس السيادة الانتقالي، عن أمله في أن يسهم تشكيل حكومة الأمل المدنية المرتقبة برئاسة رئيس الوزراء، كامل إدريس، في استتباب الأمن والسلام في كافة ربوع السودان.

المصدر: الجزيرة مباشر