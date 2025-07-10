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مدة الفيديو 26 دقيقة 52 ثانية
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26:52
المسائية
استشهاد 74 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال منذ فجر الأربعاء
استشهد 74 فلسطينيا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر الأربعاء، واستهدف الاحتلال مربعا تجاريا في سوق الزاوية شرقي مدينة غزة.
10/7/2025
المصدر: الجزيرة مباشر