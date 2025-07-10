المسائية استشهاد 74 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال منذ فجر الأربعاء

استشهد 74 فلسطينيا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر الأربعاء، واستهدف الاحتلال مربعا تجاريا في سوق الزاوية شرقي مدينة غزة.

المصدر: الجزيرة مباشر