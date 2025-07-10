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المسائية

الجيش الإسرائيلي يعلن عن تنفيذ عمليات خاصة جنوب لبنان

استهدف الجيش الإسرائيلي عدة مواقع لحزب الله جنوبي لبنان رغم الهدنة الموقعة العام الماضي.
10/7/2025
المصدر: الجزيرة مباشر