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المسائية

ترامب يؤكد الاقتراب من اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يتم التوصل إلى اتفاق بشأن غزة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.
10/7/2025
المصدر: الجزيرة مباشر