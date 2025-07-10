المسائية ترامب يؤكد الاقتراب من اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يتم التوصل إلى اتفاق بشأن غزة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

المصدر: الجزيرة مباشر