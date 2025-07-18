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المسائية

البرلمان الإيراني يضع شروطا للعودة إلى مفاوضات النووي

قال البرلمان الإيراني إن المفاوضات مع الولايات المتحدة ينبغي ألا تبدأ قبل استيفاء شروط مسبقة.
مبارك معتصم
18/7/2025
المصدر: الجزيرة مباشر