المسائية البرلمان الإيراني يضع شروطا للعودة إلى مفاوضات النووي

قال البرلمان الإيراني إن المفاوضات مع الولايات المتحدة ينبغي ألا تبدأ قبل استيفاء شروط مسبقة.

مبارك معتصم

المصدر: الجزيرة مباشر