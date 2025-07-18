واشنطن بوست تكشف تفاصيل “مجزرة الصالحة” بأم درمان

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، معلومات جديدة عن حادثة تصفية 31 شخصا، في 27 أبريل الماضي، بمنطقة الصالحة في جنوب أم درمان، غربي الخرطوم، بواسطة عناصر من قوات الدعم السريع.

وقالت الصحيفة بعد مقابلات مع ناجين من الحادثة، إن الضحايا كانوا ضمن عائلات تحاول الفرار من الاشتباكات المسلحة في المنطقة قبل أن يتم إنزالهم من الشاحنة. وقتلهم رميا بالرصاص

ولفتت “واشنطن بوست” إلى أن القوات التي قامت بتصفية الضحايا كانوا غالبا تحت تأثير المخدرات مما ساهم في وحشيتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما حدث في منطقة الصالحة يؤكد فشل قادة قوات الدعم السريع في فرض سيطرتهم على جنودهم تاركين المدنيين يدفعون الثمن.