المسائية سلاح الجو الإسرائيلي يعترض صاروخا أُطلق من اليمن

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض صاروخا أُطلق من اليمن بعد رصده، كما جرى إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي أمام حركة الطائرات القادمة والمغادرة مؤقتا.

المصدر: الجزيرة مباشر