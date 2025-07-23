المسائية أنصار الله تستهدف مطار اللد بصاروخ باليستي

أعلنت جماعة أنصار الله باليمن استهداف مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي، في عملية عسكرية نوعية، وذلك بحسب يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الجماعة.

مبارك معتصم

المصدر: الجزيرة مباشر