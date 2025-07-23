المسائية نتنياهو: الحرب لن تتوقف إلا باستسلام حماس وإلقاء سلاحها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحرب على غزة لن تتوقف ما لم تعلن حركة حماس استسلامها الكامل وتلقي أسلحتها.

المصدر: الجزيرة مباشر