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مدة الفيديو 21 دقيقة 25 ثانية
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21:25
المسائية
نتنياهو: الحرب لن تتوقف إلا باستسلام حماس وإلقاء سلاحها
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحرب على غزة لن تتوقف ما لم تعلن حركة حماس استسلامها الكامل وتلقي أسلحتها.
23/7/2025
المصدر: الجزيرة مباشر