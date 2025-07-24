تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
تسجيل
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
عاجل
سياسة
فلسطين
اقتصاد
رياضة
مقالات
فيديو
مع الحكيم
المزيد
اعرض المزيد
تحقق
تقارير
منوعات
بروفايل
صوت الناس
مدونات
سفر
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
تسجيل
play video
play video
مدة الفيديو 57 دقيقة 03 ثانية
play-arrow
57:03
المسائية
سفارات سودانية ترفض تجديد جوازات سفر أعضاء من “صمود”
قال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، إن بعض سفارات السودان منعت عددا من أعضائه من تجديد جوازات سفرهم، أو إنجاز أي معاملات رسمية.
مبارك معتصم
24/7/2025
المصدر: الجزيرة مباشر