المسائية سفارات سودانية ترفض تجديد جوازات سفر أعضاء من “صمود”

قال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، إن بعض سفارات السودان منعت عددا من أعضائه من تجديد جوازات سفرهم، أو إنجاز أي معاملات رسمية.

مبارك معتصم

المصدر: الجزيرة مباشر