السودان.. تداعيات الحرب على العملية التعليمية في دارفور

أثرت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على العملية التعليمية والمؤسسات التعليمية على مستوي اقليم دارفور، سيما مدينة الضعين عاصمة شرق دارفور حيث يواجه ملايين الطلاب مصيراً مجهولا.

ومع تواصل العمليات العسكرية تحولت معظم المدارس الي مخيمات للنازحين الفارين من الحرب، وتؤوي الآلاف من النازحين المتوزعين على المدارس في مدينة الضعين والمحليات الأخرى.

ويواجه عدد من طلاب الشهادة السودانية مصيرا مجهولا بعد حرمانهم من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية بحجة ان هذه المناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع، أو تعد هذه المجتمعات حواضن للدعم السريع.