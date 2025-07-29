المسائية منظمة بتسليم تتهم إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية في غزة

اتهمت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية، إسرائيل بارتكابها جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وقالت إنه يجب استخدام كل الوسائل الممكنة لوقف جرائم إسرائيل في غزة.

مبارك معتصم

المصدر: الجزيرة مباشر