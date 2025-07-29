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مدة الفيديو 09 دقيقة 34 ثانية
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09:34
المسائية
منظمة بتسليم تتهم إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية في غزة
اتهمت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية، إسرائيل بارتكابها جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وقالت إنه يجب استخدام كل الوسائل الممكنة لوقف جرائم إسرائيل في غزة.
مبارك معتصم
29/7/2025
المصدر: الجزيرة مباشر