المسائية المقاومة تصعّد عملياتها ضد جيش الاحتلال في غزة

صعّدت المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد جيش الاحتلال في قطاع غزة، واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل وإصابة عدد من الجنود، يوم الأربعاء، في حدثين أمنيين في القطاع.

المصدر: الجزيرة مباشر