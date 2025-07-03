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مدة الفيديو 51 دقيقة 59 ثانية
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51:59
المسائية
مهلة 10 أيام لياسر أبو شباب لتسليم نفسه
يواجه ياسر أبو شباب قائد الميليشيا المسلحة المدعومة من الاحتلال في رفح ثلاث اتهامات خطيرة، وقد أمهلت المحكمة الثورية في قطاع غزة أبو شباب عشرة أيام بدءا من الأربعاء لتسليم نفسه.
3/7/2025
المصدر: الجزيرة مباشر