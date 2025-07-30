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مدة الفيديو 17 دقيقة 13 ثانية
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17:13
المسائية
نتنياهو: نصل للكثير من المعلومات الاستخباراتية من خلال استجواب السجناء
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى سجن ركيفت إن حكومته تصل للكثير من المعلومات الاستخباراتية من خلال استجواب السجناء.
مبارك معتصم
30/7/2025
المصدر: الجزيرة مباشر