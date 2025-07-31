المسائية استشهاد نازحة فلسطينية من الجوع في غزة

استشهدت النازحة الفلسطينية أماني حمودة من الجوع أثناء انتظارها المساعدات الإنسانية في منطقة زيكيم بقطاع غزة، وكانت أماني قد استغاثت عبر الجزيرة مباشر منذ أيام من جوع أولادها.

مبارك معتصم

المصدر: الجزيرة مباشر