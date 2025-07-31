تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
تسجيل
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
عاجل
سياسة
فلسطين
اقتصاد
رياضة
مقالات
فيديو
مع الحكيم
المزيد
اعرض المزيد
تحقق
تقارير
منوعات
بروفايل
صوت الناس
مدونات
سفر
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
تسجيل
play video
play video
مدة الفيديو 52 دقيقة 58 ثانية
play-arrow
52:58
المسائية
استشهاد نازحة فلسطينية من الجوع في غزة
استشهدت النازحة الفلسطينية أماني حمودة من الجوع أثناء انتظارها المساعدات الإنسانية في منطقة زيكيم بقطاع غزة، وكانت أماني قد استغاثت عبر الجزيرة مباشر منذ أيام من جوع أولادها.
مبارك معتصم
31/7/2025
المصدر: الجزيرة مباشر