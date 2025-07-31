المسائية جهود مصرية لدعم السلام والاستقرار في السودان

أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالا مع وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، عمر صديق، واستعرض معه جهود مصر الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.

مبارك معتصم

المصدر: الجزيرة مباشر