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مدة الفيديو 57 دقيقة 47 ثانية
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57:47
المسائية
جهود مصرية لدعم السلام والاستقرار في السودان
أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالا مع وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، عمر صديق، واستعرض معه جهود مصر الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.
مبارك معتصم
31/7/2025
المصدر: الجزيرة مباشر